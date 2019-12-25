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مباحثات سعودية إماراتية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الأربعاء مع سفيرالإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان.

وذكرت وكالة الأنباء (واس) أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.

 

اصبحت  لدى السعودية سفارة في أبوظبي وقنصلية في دبي ولدى الإمارات سفارة في الرياض وقنصلية في جدة .

 

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وتعتبر السعودية والإمارات جارتين وعلاقاتهم تاريخية وودية للغاية، وقد شهدت العلاقات بين السعودية والإمارات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تطورا ملحوظا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية بسبب رؤيتهما

وأهدافهما المشتركة وقيادتهما لدول التحالف العربي في الحرب اليمنية على الجماعات الإرهابية هناك.

 

وفي مايو 2014 تأسست لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، وفي الشهر نفسه من عام 2016 جرى التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بهدف التشاور والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك، ويجتمع المجلس دوريا وبالتناوب بين البلدين.

 

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