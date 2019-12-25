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إيران تقطع الإنترنت خوفا من احتجاجات جديدة

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أقدمت السلطات الإيرانية على قطع الإنترنت في عدة محافظات ومدن، تحسبا لاحتجاجات، اليوم، تمت الدعوة إليها في حملة عبر مواقع التواصل.

وأفادت بيانات شركة مرصد الإنترنت «نت بلوكس» بحدوث خلل في شبكات الهواتف المحمولة في إيران، صباح أمس، مؤكدة أن المستخدمين للإنترنت عبر الهواتف المحمولة في إيران أبلغوا عن انقطاع الخدمة في مدن متعددة، حيث تُظهر بيانات الشبكة هبوطين متميزين في الاتصال.

يذكر أن السلطات الإيرانية اعتقلت والدي الشاب بويا بختياري، الذي قتل في احتجاجات نوفمبر، لدعوتهما الناس لحضور مراسم تأبينه بمناسبة مرور 40 يوما على مقتله، والذي يصادف اليوم.


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