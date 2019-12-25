قصف حوثي عشوائي يجبر الأسر اليمنية على النزوح

نزحت عشرات الأسر من قرى مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة غربي اليمن جراء القصف العنيف والمستمر لميليشيا الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية رغم الهدنة الأممية، فيما قتل طفل وأصيب آخر، جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في منطقة ملاحا غربي محافظة الجوف.

وأوضحت مصادر، أن ميليشيات الحوثي أمطرت الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل هستيري مما أدى إلى نزوح عشرات الأسر إلى مناطق أكثر أمنا، مشيرا إلى أن العائلات نزحت من حي منظر التابع لمديرية الحَوَك نحو مديرية الخوخة.

حالات نزوح

وفي وقت سابق، قالت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، إن الأسبوع الماضي شهد حالات نزوح في محافظتي الجوف والحديدة بسبب زيادة الصراع في تلك المحافظات، وكشفت عن نزوح نحو 400 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي.

على صعيد آخر، قتل طفل وأصيب آخر، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

انفجار لغم

قالت مصادر محلية، إن الطفل مبارك محمد غرزه 10 سنوات قتل وأصيب زبن الله مبارك غرزه 8 سنوات، جراء انفجار لغم أرضي، أثناء رعيهما الأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف».

مقتل 190 مدنيا

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وفقا لإحصائية نشرت حديثا، فإنه في الفترة من 2016 وحتى مطلع 2019، قتل 190 مدنيا في محافظة الجوف جراء انفجار الألغام، بينما أصيب نحو 385 بعضهم بإعاقات دائمة، ونزح أكثر من 14 ألف شخص من مساكنهم، فيما دمرت الألغام أكثر من 105 منشآت عامة وخاصة ومركبات، ونفق أكثر من 100 من الماشية، وفقا للإحصائية ذاتها، والتي نشرها حساب «الألغام في اليمن» على موقع تويتر.

ضحايا الألغام من 2016 وحتى مطلع 2019

مقتل 190 مدنيا في محافظة الجوف

إصابة نحو 385 بعضهم بإعاقات دائمة

نزوح أكثر من 14 ألف شخص من مساكنهم

تدمير أكثر من 105 منشآت عامة وخاصة