اعتقال مسؤول إيراني قارن بين خامنئي ورئيسة حكومة فنلندا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك مقارنة بسيطة بين مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، ورئيس وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين، كانت كفيلة بأن تضع مسؤولا إيرانيا رهن الاعتقال. واعتقلت السلطات الإيرانية عضو مجلس مدينة بروجرد، أمس الثلاثاء، بعدما نشر فيديو يقارن بين خامنئي ومارين. ونشر عضو مجلس مدينة بروجرد في محافظة لورستان غرب إيران، محمد برهام، فيديو عبر صفحته الشخصية على إنستغرام، يحمل مقارنة بين أعمار المسؤولين الإيرانيين، والفنلنديين، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية. أضافت النسخة الفارسية من تسنيم أنه تم القبض على برهام بسبب محتوى منشور الإنستغرام، من قبل قوات الشرطة بناء على أمر قضائي. المزيد من الأخبار Advertisements سياسية التعطيش الإسرائيلية تطال الأغوار وتنذر بتهجير السكان إيران ترمم أخطاءها في الإقليم… بمزيد من الأخطاء وأوضحت الوكالة أن التهم الموجهة لبرهام هي “إحباط الروح الثورية للشعب، إذ كان برهام دائما يثير المشاعر في هذا السياق”. وقال مصدر مطلع لصحيفة “سفير أفلاك” المحلية الإيرانية، إن سبب اعتقال برهام كان “إهانته للنظام ومرشد الثورة الإيرانية”. وتضمن الفيديو الذي نشره برهام مقارنة بين سن قادة إيران وفنلندا جاء فيها “متوسط أعمار فنلندا 42 عاما، وهؤلاء يديرون الحكومة بمتوسط عمر 23 عاما، لكن متوسط الأعمار في إيران 31 عاما، وتدار حكومتها بمتوسط أعمار 60 عاما” وأردف الفيديو في ذكر أعمار قادة إيران حيث ذكر، أن رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني، عمره 72 عاما، ورئيس مجلس النواب عمره 63 عام، ورئيس مجلس الخبراء عمره 93 عاما، ومرشد الثورة 80 عاما، واختتم الفيديو بجملة “مرحبا بكم في دولة الشباب يقودها بيت مسنين.” المصدر الحرة

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