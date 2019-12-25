كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل نتنياهو إلى الملاجيء بعد إطلاق صواريخ من غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم إجلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ، خلال مؤتمر في عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار دوت في مدينة عسقلان، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة صوب المدينة دون الإبلاغ عن سقوط إصابات، فيما كان يزور نتنياهو المدينة.

وسبق أن تم إجلاء نتنياهو قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة سبتمبر المقبل، من مهرجان انتخابي أمام أنصاره، بعد إطلاق صواريخ من غزة على مدينة عسقلان.

وشهدت الفترة السابقة، إطلاقاً متقطعاً للصواريخ من غزة على مناطق غلاف القطاع، في ظل تهدئة هشة بين الفصائل الفلسطينية وحكومة الاحتلال التي تواصل حصار القطاع، فيما تطالب الفصائل الفلسطينية بالتزام حكومة الاحتلال باتفاقيات التهدئة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن عدداً من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمدينة.