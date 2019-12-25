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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار دراجة نارية مفخخة بمنطقة البلديات شرقي بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:41 م
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الخليج 365
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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الأربعاء، بسقوط عدد من الجرحى في انفجار دراجة نارية مفخخة بمنطقة البلديات شرقي بغداد.
وذكر مصدر امني عراقي في تصريح صحفي ان" عبوتين ناسفتين انفجرتا في منطقتي الامين والمعالف في بغداد".
واشار المصدر الى" إصابة ٥ من المدنيين بجروح متفاوتة نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".
كما وقع انفجار بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مساء اليوم الأربعاء.
وهذا الانفجار هو الثالث من نوعه الذي تشهده العاصمة مساء اليوم بعد انفجاري منطقتي الامين والمعالف.
ولم يعرف بعد أسباب انفجار مدينة الصدر واذا ما وقع فيه ضحايا.
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