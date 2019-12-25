انفجار دراجة نارية مفخخة بمنطقة البلديات شرقي بغداد

واشار المصدر الى" إصابة ٥ من المدنيين بجروح متفاوتة نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

كما وقع انفجار بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مساء اليوم الأربعاء.

وهذا الانفجار هو الثالث من نوعه الذي تشهده العاصمة مساء اليوم بعد انفجاري منطقتي الامين والمعالف.

ولم يعرف بعد أسباب انفجار مدينة الصدر واذا ما وقع فيه ضحايا.