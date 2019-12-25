مقتل 15 حوثياً بغارات للتحالف العربي في مديرية "كتاف"

شنت قوات تحالف دعم الشرعية سلسلة من الغارات على المليشيات الحوثية باليمن، أسفرت عن مقتل 15 حوثيا.

وقال موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت)، إن "غارات جوية للتحالف العربي استهدفت تجمعات للميليشيا المتمردة الحوثية، في مديرية كتاف، مما أدى إلى مقتل 15 من عناصرها، وجرح آخرين".

وأضاف أن "القصف الجوي أدى أيضاً إلى تدمير عربات عسكرية للحوثيين في المكان ذاته".

ولفت الموقع إلى أن مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع للميليشيا الحوثية، في المديرية نفسها، وكبدتها خسائر بشرية ومادية.

القوات المسلحة اليمنية

هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود وقوات الاحتياط الاستراتيجي، التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ، وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسلح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا.

تتوزع قوات الجيش اليمني على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي.