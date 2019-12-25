كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا يرفض تدخل أردوغان في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، اليوم الأربعاء، تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، لأنه "يؤجج الأوضاع".

وقال سيد طورون، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في مؤتمر صحفي بمقر حزبه في أنقرة، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة: "لسنا مع التدخل التركي في الشأن الداخلي الليبي، فهذا أمر غير صائب، فقرار ما يجري هناك من المفترض أن يحسمه أهل البلد".

وتابع: "وإن أردنا أن نقدم شيئا هناك فيجب أن يكون لتحقيق السلام وليس لتأجيج الأوضاع".



ولفت إلى أن "هناك علاقات صداقة قديمة بين تركيا وليبيا، وعلينا أن نبتعد عن أية تصرفات تؤدي لسوء تلك العلاقات".

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وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي، لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

ومن جانب آخر، لفت طورون إلى أن أصوات حزبه ارتفعت في البلديات التي يترأسها أعضاء منتمون للشعب الجمهوري، وفق آخر استطلاع أجراه الحزب.

وأضاف في هذا الشأن أن "هناك 11 بلدية فاز بها الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها البلاد يوم 31 مارس الماضي، واستطلاعات الرأي المباشرة التي أجريناها مؤخرًا أشارت لارتفاع نسبة المؤيدين للحزب في دوائر تلك البلديات أكثر من وقت إجراء الانتخابات".