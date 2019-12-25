كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم "داعش" ينظم لهجمات جديدة في المناطق النائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إجتمع مقاتلو تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق النائية، وتنتظر الخلايا النائمة أوامر الهجوم، يمكن أن تحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان تنظيم "داعش" قد أصيب بالشلل أو يستعد للعودة.

وأعاد مقاتلو تنظيم "داعش" تنظيم صفوفهم في منطقة نائية بشرق العراق، بهدف إحياء ثرواتهم بعد هزيمة الخلافة في أوائل هذا العام.

وحذر الرائد آرام درواني من قوات البيشمركة الكردية، إنهم يشكلون تهديدًا حقيقيًا لحياة الناس.

وفي هذه الأثناء، في مدن مثل الرقة بسوريا، التي كانت ذات يوم عاصمة الخلافة، تنفذ خلايا التنظيم السرية التفجيرات والاغتيالات، رغم أن المدينة تسعى جاهدة لإعادة البناء من الحرب الأخيرة مع المسلحين، فإن قوات الأمن المحلية تكافح لمنع عودتهم.

وفي كهوف محصورة في المنحدرات الصخرية والأنفاق المحفورة في أعماق الصحراء، تجمع بقايا جيش مهزوم، على ما يأملون أن يكون الفصل التالي في معركتهم من أجل تنظيم "داعش".

ولقد شق المئات وربما الآلاف من مقاتلي "داعش" خلال الأشهر الأخيرة، طريقهم إلى منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، تمتد عبر الحدود المتنازع عليها بين إقليم كردستان وبقية العراق، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأكراد.

وخارج حدود قوات الأمن الكردية والعراقية بسبب الخلافات التاريخية حول من يجب أن يسيطر عليها، جذبت هذه المنطقة من الوديان النهرية الكثيفة بالنباتات أكبر تجمع معروف لمقاتلي الدولة الإسلامية، منذ أن فقدوا السيطرة على آخر قرية من قريتهم، التي كانت شاسعة ذات يوم الخلافة في شرق سوريا مارس.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدوا من هجماتهم، مركزة على منطقة شمال شرق العراق في محافظة ديالى بالقرب من الحدود مع إيران، ونفذوا كمائن في الليل وأطلقوا قذائف الهاون.

قال قائد قوات البيشمركة الكردية في المنطقة الرائد آرام درواني، لديهم خطط عسكرية جيدة، ويهاجمون عندما لا تتوقعهم، ويشكلون تهديدًا حقيقيًا على حياة الناس.

كما عبر أجزاء كثيرة من الأراضي الشاسعة التي كانت تسيطر عليها من قبل، تسعى فيها تنظيم "داعش" إلى إعادة تأكيد وجودها في مكان لم يعد مرحبًا به كما كان من قبل، ويتجمع المقاتلون المسلحون الذين فروا من ساحة المعركة في أماكن غير خاضعة للحكم مثل أرض الحرام بين المناطق، التي تسيطر عليها القوات الكردية والعراقية.

وبينما يضع آخرون ما يسمى بخلايا النوم في مدن مثل الرقة في سوريا، في انتظار مكالمة هاتفية تأمرهم بالهجوم.

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كما كشفت الزيارات الأخيرة للعاصمة السابقة لتنظيم "داعش" الرقة، وبلدة كولاجو الحدودية المتنازع عليها عن التحديات، التي يواجهها المسلحون فضلًا عن التهديد الظاهر الذي يمثلونه.

وحتى الآن، يعد هذا عودة إلى الظهور أكثر من كونه صراعًا للبقاء على قيد الحياة في أعقاب الهزيمة الهائلة، التي لحقت بالآثار الأخيرة لخلافة أراضيهم، وفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين.

وقال قائد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق الجنرال ويليام سيلي الثالث، إن تنظيم داعش، لا يزال بعيد عن امتلاك القدرة على استعادة السيطرة على الأراضي، هؤلاء أناس يختبئون، لقد خرجوا ليلا فقط لمضايقتهم وأخذوا طلقات الأواني، لا يمكنك إدارة ثورة أو إنشاء الخلافة الخاصة بك إذا كان هذا هو كل ما تفعله.

وعلى مدار العامين الماضيين، قُتل عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش، وتم القضاء على قيادتهم، وأإعلان مقتل "الخليفة"، أبو بكر البغدادي، قد مات، وتم تفجيره بعد تفجيره لحزام انتحاري خلال غارة أمريكية على مخبأه في أكتوبر الماضي.