كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر من مواجهة إيران

قام المئات من سكان البصرة العراقيين، مساء الأربعاء، بقطع طرقا رئيسية في المحافظة، احتجاحا على ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الحكومة.

حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، من احتمالية مواجهة محدودة مع إيران في ضوء الطموح النووي لطهران.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || استمرار الاحتجاجات في الهند ضد قانون الجنسية الجديد