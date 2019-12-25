العراق: محتجون يضرمون النار في مقر ميليشيا "سيد الشهداء" بالديوانية

وقام المئات من سكان البصرة العراقيين، مساء اليوم، بقطع طرقا رئيسية في المحافظة، احتجاحا على ترشيح أسعد العيداني لرئاسة الحكومة.

وأضرم المحتجون النار في مقر ميليشيا "سيد الشهداء" في حي العروبة بمحافظة الديوانية.

واستلم رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، من "تحالف البناء" كتاباً رسمياً بترشيح أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء، لكنه لم يكلف العيداني بتشكيل الحكومة حتى الساعة.

وأعلن الرئيس أنه سيأخذ برأي بعض الكتل حول ترشيح العيداني، وكذلك رأي الشارع من خلال المتظاهرين حول ترشيح العيداني.

وكان "تحالف البناء" قرر، الأربعاء، ترشيح محافظ البصرة، أسعد العيداني، لمنصب رئاسة الوزراء خلفاً لعادل عبدالمهدي.