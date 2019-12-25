كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار الاحتجاجات في الهند ضد قانون الجنسية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر أكثر من ألف طالب وفنان وكاتب في العاصمة الهندية وولاية آسام الشمالية الشرقية، اليوم الأربعاء، ضد قانون الجنسية الجديد الذي قدمته الحكومة التي يقودها الهندوس والتي تستثني المسلمين.

في جواهاتي، عاصمة ولاية آسام، غنى المتظاهرون أغاني وطنية تحث على الوحدة، ورسموا على قماش، وصنعوا تمثالًا. أظهرت إحدى اللوحات أن زعيم الاستقلال مهند غاندي طعن في القلب، بينما صور آخرون الاحتجاجات بالدماء في الشوارع، كما جاء بصحبفة "ستار تربيون".

قام بتنظيم الاحتجاج اتحاد طلاب جميع آسام، وجمعية الفنانين في جواهاتي، وسارو كالا باريشاد، وهي منظمة للفنانين.

في نيودلهي، انضمت الكاتبة والناشطة أرونداتي روي إلى المتظاهرين وطلبت من الناس توخي الحذر من أي قمع من قبل قوات الأمن.

وقالت "روي": "سيتعين علينا حماية بعضنا البعض. والآن، عندما تدخل (القوات الحكومية) إلى منازل الناس، وخاصة في الأحياء المسلمة، يجب أن نقوم بدوريات في تلك المناطق ووضع أجسادنا على المحك".

فاز كتابها "إله الأشياء الصغيرة" بجائزة بوكر في عام 1997.

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قُتل 23 شخصًا على مستوى البلاد منذ إصدار قانون الجنسية قبل أسبوعين. اندلعت الاحتجاجات الضخمة في جميع أنحاء البلاد ، مع ولاية أوتار براديش وكارناتاكا وأسام.

دافع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن القانون واصفا إياه بأنه لفتة إنسانية للاجئين في الهند.

يسمح القانون للهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند بشكل غير قانوني بأن يصبحوا مواطنين إذا تمكنوا من إثبات تعرضهم للاضطهاد بسبب دينهم في بنجلاديش وباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية المسلمة. لا ينطبق على المسلمين.

وقال فهد، وهو زعيم طلابي يستخدم اسمًا واحدًا فقط، للمتظاهرين في نيودلهي، إن الدستور العلماني للبلاد يتعرض للتهديد.

وأضاف: "اهتزت مبادئ الدستور من قبل هذه الحكومة. وعندما تستهدف الحكومة روح الدستور، فمن المؤكد أن الهند قد تغيرت في ظل هذا النظام".

الاحتجاجات تتبع عملية تسجيل مثيرة للجدل في ولاية اسام تهدف إلى القضاء على الأجانب الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني.

تم استبعاد ما يقرب من مليوني شخص، نصفهم تقريباً من الهندوس ونصف المسلمين، من قائمة رسمية جديدة للمواطنين - تسمى السجل الوطني للمواطنين - وطُلب منهم إثبات جنسيتهم أو اعتبارهم أجانب.