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بعد اتهامه بقتل أحد المواطنين.. الوردي ينفي: “لم أقم بأي حادث ولم أتوصل بأي شكاية في الموضوع”

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يوسف العيرجي 0 تبليغ

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كذب زكرياء الوردي لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، الأنباء التي تحدثت اليوم الأربعاء، عن قتله لأحد المواطنين بعدما صدمه بسيارته.

ونشر متوسط ميدان الفريق الأخضر صورة عبر تطبيق “ستوري” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، كذب من خلالها كل هذه الأخبار.

وأرفق اللاعب الرجاوي الصورة بالتعليق التالي: “تفاجأت منذ مساء أمس بإقحام اسمي في وفاة شخص في حادث سير، أنفي نفيا قاطعا كل ما نُسب إلي في هذه الواقعة، وأوكد للرأي العام أنني لم أقم بأي حادث سير”.

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وأشار الوردي الذي أكد أنه لم يتوصل بأي شكاية في هذا الموضوع، أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن اسمه ضد كل من أراد تشويه سمعته.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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