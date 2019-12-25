بعد اتهامه بقتل أحد المواطنين.. الوردي ينفي: “لم أقم بأي حادث ولم أتوصل بأي شكاية في الموضوع”

كذب زكرياء الوردي لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، الأنباء التي تحدثت اليوم الأربعاء، عن قتله لأحد المواطنين بعدما صدمه بسيارته.

ونشر متوسط ميدان الفريق الأخضر صورة عبر تطبيق “ستوري” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، كذب من خلالها كل هذه الأخبار.

وأرفق اللاعب الرجاوي الصورة بالتعليق التالي: “تفاجأت منذ مساء أمس بإقحام اسمي في وفاة شخص في حادث سير، أنفي نفيا قاطعا كل ما نُسب إلي في هذه الواقعة، وأوكد للرأي العام أنني لم أقم بأي حادث سير”.

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وأشار الوردي الذي أكد أنه لم يتوصل بأي شكاية في هذا الموضوع، أنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن اسمه ضد كل من أراد تشويه سمعته.