رسميا.. الوداد يبرم ثاني تعاقداته في “الميركاتو” الشتوي – صورة

أعلن نادي شباب المحمدية، الممارس في القسم الوطني التاني، توصله إلى اتفاق نهائي مع الوداد البيضاوي يقضي بانتقال لاعبه الكونغولي كازادي كاسينغو لصفوف الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد النادي المحمدي، في بلاغ له قبل قليل ، نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنتهاء جميع إجراءات تعاقد الوداد مع كاسونغو، الذي خاض النصف الأول من هذا للموسم رفقة شباب المحمدية في القسم الثاني.

وتمنى شباب المحمدية ، التوفيق للاعبه السابق في تجربته الجديدة مع الفريق الأحمر.

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ويعتبر كاسونغو، الذي سبق له وأن جاور فريق فيتا كلوب الكونغولي وينشط في مركز الجناح الأيمن، ثاني تعاقدات إدارة الناصيري هذا الموسم، بعد اتفاقه مع سفيان كركاش، قادما من نهضة بركان.

ويرغب الوداد في تدارك الفراغ الكبير الحاصل على مجموعة من المراكز، بسبب الإصابات، أو رحيل مجموعة من الأسماء التي لم يتم تعويضها في الميركاتو السابق.