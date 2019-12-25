الجيش الملكي يفسخ عقد لاعبه

‎أعلن لاعب الجيش الملكي أشرف مرزاق، عن فسخ عقده مع “الزعيم”، من خلال نشره تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”. وودع مرزاق في تدوينته الجماهير العسكرية، ووصف رحيله بأصعب اللحظات، شاكرا أنصار الفريق عن مساندتهم وتشجيعاتهم رغم طول غياب الألقاب. وأضاف أنه كان فخور بحمله قميص فريق عريق بحمولة تاريخية ومرجعية كروية، في حجم الرجاء البيضاوي. وختم لاعب الجيش الملكي تدوينته، بشكر جميع مكونات الفريق من الرئيس والمدرب إلى عامل النظافة و لبواب. وانضم مرزاق لصفوف الجيش الملكي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يتم الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة، بسبب عدم تقديم مستوى جيد يقنع به المدرب عبد الرحيم طاليب.‎

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