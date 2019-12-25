الوداد البيضاوي.. لاعب جديد يتجه لـ”غرفة العمليات”

عائشة مجيب – صحفية متدربة
من المرتقب أن يخضع لاعب الوداد الرياضي ميشيل بابا توندي لعملية جراحية، بسبب إحساسه بالآلام، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة. و
أكدت مصادر مقربة من الفريق الأحمر، أنه بعد إجراء اللاعب النيجيري للفحوصات الأخيرة، يتجه طبيب الفريق محمد عادل المرينيإلى إجراء عملية جراحية للاعب، حتى يكون قادرا على العودة للميادين في أقرب وقت ممكن.
وتعرض لاعب وسط القلعة الحمراء، للإصابة بمباراة الكلاسيكو التي جمعت الوداد الرياضي بالجيش الملكي، برسم الجولة السابعة من البطولة الوطنية الإحترافية المغربية.
يشار إلى أن الفريق الأحمر سيحرم من خدمات مجموعة من اللاعبين في مواجهة نادي بيترو أتلتيكو الكونغولي يوم السبت القادم برسم الجولة الثالثة من دور أبطال افريقيا، ويتعلق الأمر بكل من أشرف داري، و صلاح الدين السعيدي، يحيى جبران، وإبراهيم النقاش، ومحمد الناهيري، وأنس الأصباحي.
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