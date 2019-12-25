أثناء تواجد نتنياهو: صافرات الإنذار تدوي في عسقلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، وتسببت بدوي صافرات الإنذار في المناطق المحيطة في قطاع غزة، بما في ذلك مدينة عسقلان، حيث تواجد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المدينة، في زيارة تأتي في إطار حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود.

وادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، تم اعتراضها بواسطة مقاتلي الدفاعات الجوية الإسرائيلية ومنظومة "القبة الحديدية"، دون وقوع أي إصابات.

وفي هذه الأثناء، تواجد نتنياهو برفقة كبار المسؤولين في الليكود، من ضمنهم الوزراء ميري ريغيف وأمير أوحانا وغيلا غمليئيل، بالإضافة إلى ميكي زوهر ودافيد بيتان، في عسقلان، لحضور مؤتمر انتخابي لأنصار نتنياهو، ضمن حملته الانتخابية التي ينافس خلالها غدعون ساعر على رئاسة الحزب.

يذكر أن ذلك يتكرر للمرة الثانية، حيث دوت صافرات الإنذار، في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، في مدينتي عسقلان وأسدود، فيما شارك نتنياهو، باجتماع انتخابي لحزب الليكود، حيث أجبر على قطع خطابه وأنزل عن المنصة، وتم إخلاؤه إلى "مكان محصن".

وحملّت أجهزة الأمن الإسرائيلية، حينها، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشهيد بهاء أبو عطا، المسؤولية عن إطلاق القذائف الصاروخية على عسقلان أثناء تواجد نتنياهو، وادعى الاحتلال الإسرائيلي أن أبو عطا كان مسؤولا عن مئات الهجمات على المناطق المحيطة في قطاع غزة، قبل أن يقدم الاحتلال على اغتياله في الـ١٢ من تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، مع زوجته، في قصف جوي إسرائيلي على منزله شرق غزة.