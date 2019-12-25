اصابة ثلاثة مدنيين بتفجير في البلديات ببغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان ثلاثة مدنيين اصيبوا بتفجير في منطقة البلديات ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دراجة نارية انفجرت مساء اليوم ضمن منطقة البلديات ببغداد ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

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واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

ويعد هذا التفجير هو الثاني من نوعه الذي تشهده العاصمة بغداد اليوم، حيث أفاد مصدر أمني، بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة بانفجار دراجة نارية في مدينة الصدر.