أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باستهداف نقطة تابعة للحشد العشائري في مدخل قرية بقضاء الدبس في كركوك بأسلحة خفيفة و رمانات هجومية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة من عناصر عصابات داعش الإرهابية استهدفت نقطة تابعة للحشد العشائري في مدخل قرية علو محمود التابعة لقضاء الدبس كركوك بواسطة أسلحة خفيفة و رمانات هجومية".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الاستهداف ادى الى استشهاد عنصرين من افراد الحشد العشائري وفرار العناصر الإرهابية إلى جهة الوادي القريب من قرية قوتان التابعة للقضاء أعلاه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف نقطة تابعة للحشد العشائري بقضاء الدبس في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.