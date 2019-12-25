الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وعسقلان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخرج الأمن الاسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء، من قاعة اجتماعات بعد دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان، جنوبي إسرائيل.

وقالت محطات التلفزيون الإسرائيلية، إن "نتنياهو كان في اجتماع مع نشطاء من حزب الليكود الذي يتزعمه عندما دوت صافرات الإنذار حيث تم إخراجه من القاعة على الفور".

وتجرى الخميس الانتخابات التمهيدية لرئيس حزب "الليكود".

وكانت صافرات الإنذار دوت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة ومدينة عسقلان، مساء الأربعاء.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة ومدينة عسقلان".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "تم تحديد عملية إطلاق قذيفة واحدة من قطاع غزة الإسرائيلية اعترضها الدفاع الجوي".

وتدوي صافرات الإنذار في حال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.



وهذه هي المرة الثانية في غضون شهرين التي يتم فيها إخراج نتنياهو من قاعة انتخابية في جنوبي اسرائيل بسبب دوي صافرات الإنذار.