وزير الخارجية السعودي والسفير الإماراتي يستعرضان التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
وجرى خلال الاستقبال الذي تم في ديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك.
حضر اللقاء أحمد بن عبدالعزيز القطان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية.
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