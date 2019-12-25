مغردون عمانيون قلقون على صحة قائدهم السلطان قابوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

أعرب مغردون عمانيون وشخصيات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قلقهم على صحة قائد البلاد السلطان قابوس بن سعيد، بعد انتشار شائعات تفيد بتدهور صحته.

وتجاوزت التغريدات التي تحدثت عن صحة السلطان قابوس الحدود العمانية، حيث نشرت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تغريدة قالت فيها: "سلطان الإنسانية والتسامح السلطان قابوس يمر بأزمة صحية شديدة، أسأل الله أن يشملك بشفائه، وأدعو الشعب العماني خاصة والإسلامي عامة بالتهجد إلى الله والدعاء للسلطان بالشفاء العاجل. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك".

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وتداولت حسابات شخصية وأخرى إعلامية وسم "نريد أن نطمئن فقط" على نطاق واسع، حيث نشر المدون أسعد علوي تغريدة قال فيها: "الوضع يزداد قلقا وتوترا، خيرا يا رب.. عمان تنتظرك يا سيدي قابوس".

وكتب المستشار القانوني خليفة الوائلي: "إلى المكتب السلطاني أو الأمن الداخلي أو ديوان البلاط السلطاني أو الجهات ذات الاختصاص كمجلس الوزراء الموقر، نناشدكم بأن تكون هناك منصة إعلامية أو متحدث رسمي باسم السلطنة تطمئن الشعب عن صحة مولانا السلطان وتدحض كيد الكائدين وحسد الحاسدين".

ونشر حساب "شبكة عمان" الإعلامي تغريدة جاء فيها أن "المواطنين يطالبون ديوان البلاط السلطاني عبر وسم "نريد أن نطمئن فقط" بإصدار بيان يطمئن فيه الشعب العماني على صحة جلالة السلطان قابوس".

وكانت صحيفة "الغارديان" أفادت الأحد الماضي بأن "عمان تستعد لخلافة السلطان قابوس"، بسبب تدهور صحته بعد أن حكم البلاد لنحو 50 سنة.