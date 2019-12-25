افادت وكالة "​الصحافة​ الفرنسية" بأن "​إضراب​ العاملين بوسائل النقل في ​فرنسا​ دخل أسبوعه الرابع وأفسد مشاريع الآلاف للاحتفال بعطلة ​عيد الميلاد​". وسارع كثيرون في اللحظة الأخيرة للعثور على ترتيبات بديلة في وقت أُلغيت آلاف رحلات القطارات أو تأخّرت جرّاء ​الاحتجاجات​ على إصلاح انظمة التقاعد بينما فشلت سيارات الأجرة وخدمات مشاركة المركبات ووكالات تأجير السيارات في التعويض عن النقص في وسائل النقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب: إضراب عمال النقل في فرنسا يفسد احتفالات الآلاف بعيد الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.