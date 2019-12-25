المطران درويش في قداس الميلاد: صلواتنا للنهوض من جديد بالوطن

لفت راعي أبرشية ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​، خلال قداس ​عيد الميلاد​، الى ان "الصلوات تتوجه اليوم إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وجميع المسؤولين السياسيين والأمنيين وبخاصة الرئيس المكلف ​حسان دياب​، ليمنحهم الرب الحكمة والفطنة لينهضوا من جديد بالوطن ويضعوه على خارطة البلدان المتقدمة التي لا هدف لها إلا رقي الإنسان"، مطالباً من "الأم العذراء أن تساعدنا لنعيش سر الميلاد بامتنان كما عاشته هي، ومعها نشكر طفل المغارة لأنه أتى إلينا ودخل في إنسانيتنا ليجعلنا نتذوق معه طعم الألوهة".

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