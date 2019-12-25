اسرائيل تطلق 3 قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر

أطلقت ​القوات الإسرائيلية​ 3 قنابل مضيئة فوق ​بلدة الغجر​، من دون معرفة الاسباب، فيما سيرت قوات الطوارئ الدولية و​الجيش اللبناني​ دوريات عند الجانب اللبناني من الحدود.

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