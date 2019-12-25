أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "شركة inkript و​هشام عيتاني​ يشكلان واجهة ​الفساد​ لكل مناقصات ​وزارة الداخلية​ وهي محور يجتمع فيه كل الفاسدين في الأحزاب وال​سياسة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر اسود: شركة inkript وهشام عيتاني يشكلان واجهة الفساد لمناقصات وزارة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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