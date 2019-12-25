جعجع: ما من أفكار مسبقة والأكيد اننا لن نشارك في الحكومة

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في حديث تلفزيوني، ان "الحزب ليس لديه افكار مسبقة عن ​الحكومة​ المقبلة"، مشدداً على "عدم وجود نية للتواجد بالحكومة، ولم تُقدم اسماء حتى ​الساعة​"، موضحاً انه "في حال شُكلت الحكومة المقبلة من الممكن ان تكون جيدة، ويمكن الحكم عليها من خلال اول شهر من عملها، واذا اردنا ان نكون عمليين ومحقين يجب علينا الانتظار لمعرفة ماذا سيحدث في الايام القادمة"، لافتاً الى ان "الفرصة موجودة ولكن يجب على رئيس حكومة المكلف ​حسان دياب​ ان يعلم كيف يتم التقاطها، واذا رضخ للضغوط فالوطن عائد الى ما كان عليه في السابق"، مشيراً الى "ان "سبب عدم تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة هو وجود اعتبارات وحسابات وعناصر كثيرة علينا أخذها بعين الاعتبار".

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