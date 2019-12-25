جهاد طه: لن تتوانى عن تأمين ما يلزم لرفع المعاناة عن شعبنا

أكد نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان جهاد طه أن "إطلاق الحركة حملة إغاثية في مخيمات لبنان جاء بعد تفاقم وإنعكاس الأزمة الأجتماعية والاقتصادية في لبنان على واقع اللاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية"، معتبرا أن "هذه الحملة تأتي في سياق الوقوف إلى جانب شعبنا والتخفيف من معاناته الأجتماعية والأقتصادية.
وشدد طه على ان "حركة حماس لن تتوانى عن بذل الجهود الأغاثية وتأمين مايلزم لرفع المعاناة عن شعبنا"، معتبراً أن "ما قدمته حماس من إسناد ودعم ينبع من واجبها الشرعي والأخلاقي ومسؤولياتها الوطنية تجاه شعبنا، ومن أجل تعزيز صموده في وجه كافة المشاريع والتحديات التي تستهدف قضيته وخاصة منها الأجتماعية والأقتصادية".
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