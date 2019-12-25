الحشد الشعبي يعلن التصدي لهجوم 'داعشي' في بلد

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، التصدي لهجوم شنه عناصر تنظيم “داعش” في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.
وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوات اللواء 88 في الحشد الشعبي لهجوم شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة المعتصم التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين".
وأضاف، أن "التصدي للهجوم الإرهابي ما زال مستمراً".
وأضاف، أن "التصدي للهجوم الإرهابي ما زال مستمراً".
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