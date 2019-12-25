بالصور.. خسف على طريق المرور السريع في البصرة

أعلنت مديرية مرور البصرة، الأربعاء، عن حدوث تخسف على طريق المرور في المحافظة. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "تخسفاً حصل على طريق المرور السريع بمسافة ثلاثة أمتار عرض وأربعة أمتار طول تحديداً عند الصعود على جسر الگزيزة في الطريق الرابط بين سيطرة المطار وجسر الگزيزة نتيجة وجود شقوق رملية متآكلة لسنوات سابقه بسبب جريان مياه الأمطار وحصول فراغ تحت طبقة التبليط (الطبقه الاسفلتية) أدى الى سقوطها أثناء مرور المركبات دون وقوع اضرار".



وأضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات الازمة من قبلنا بوجود رجال المرور والدفاع المدني ووضع المخاريط الفسفورية وقطع الطريق وتحويله الاى الاتجاه الآخر ومنها الى مركز المدينه".

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