ملثمون يعتدون على أصحاب محال تجارية بشارع السناتر وسط كربلاء

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بقيام مجموعة من الملثمين بالاعتداء على أصحاب محال تجارية في شارع السناتر وسط كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية، إن "ملثمين قاموا، مساء اليوم، بالاعتداء على أصحاب محال تجاريه في شارع السناتر وسط كربلاء".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الملثمين اقدموا ايضا على حرق عدد من المباني و الكرفانات في الشارع".
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