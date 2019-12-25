ملثمون يعتدون على أصحاب محال تجارية بشارع السناتر وسط كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية، إن "ملثمين قاموا، مساء اليوم، بالاعتداء على أصحاب محال تجاريه في شارع السناتر وسط كربلاء".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الملثمين اقدموا ايضا على حرق عدد من المباني و الكرفانات في الشارع".