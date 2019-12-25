إصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة بانفجار دراجة نارية في مدينة الصدر

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة بانفجار دراجة نارية في مدينة الصدر.
وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة امرأة ومدنيين اثنين بجروح خطيرة".
وأُصيب خمسة مدنيين في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بانفجارين في منطقتي الأمين والمعالف شرقي وجنوبي بغداد، فيما أًصيب اربعة آخرين بجروح مختلفة احدهم حالته حرجة نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من احدى الاسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.
وأصيب أربعة مدنيين نتيجة انفجار دراجة نارية، مساء اليوم، بالقرب من ملعب شعبي لكرة القدم في مدينة الصدر.
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