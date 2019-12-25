سائرون يؤكد عدم مشاركته بأي اجتماع يتعلق بإختيار رئيس الوزراء

وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة سائرون النيابية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "تحالف سائرون يجدد موقفه السابق بعدم مشاركته بأية اجتماعات سياسية تتعلق بإختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل".

يشار الى أن كتلة تحالف سائرون أعلنت، في (1 كانون الاول 2019)، عدم نيتها حضور اجتماعات إختيار بديل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مشيرة الى أن الأمر من "اختصاص الشعب".