دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى ابعاد الفاسدين عن الحكم، فيما وجه خطاباً إلى السياسيين الشيعة والسنة بالقول :"ابعدوا الفاسدين عن الحكم".
وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، :"يقول سید الاوصیاء علي ابن ابي طالب (ع): (اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك)".
وأضاف :"يا من تنتمون له (عليه السلام) كفاكم تمسكة بالسلطة ومغانمها.. وإياكم ظلم الرعية.. واحذروا انفسکم الامارة بالسوء والفساد فلقد طمستم والله معالم الدين والوطن وارخصتموهما بحفنة مال زائل وقد اثریتم انفسكم على حساب فقر العباد. فوالله سيصب علينا البلاء صبة فاسمعوا وعوا ولا تكن على قلوبكم اقفالها وعلى اسماعكم وقرة... فيا أيها السياسيون (شيعة) و (سنة) ابعدوا الفاسدين عن الحكم"، مبيناً أن "الاسلام براء منهم، كفاكم تجاهلاً للشعب".
وأضاف :"يا من تنتمون له (عليه السلام) كفاكم تمسكة بالسلطة ومغانمها.. وإياكم ظلم الرعية.. واحذروا انفسکم الامارة بالسوء والفساد فلقد طمستم والله معالم الدين والوطن وارخصتموهما بحفنة مال زائل وقد اثریتم انفسكم على حساب فقر العباد. فوالله سيصب علينا البلاء صبة فاسمعوا وعوا ولا تكن على قلوبكم اقفالها وعلى اسماعكم وقرة... فيا أيها السياسيون (شيعة) و (سنة) ابعدوا الفاسدين عن الحكم"، مبيناً أن "الاسلام براء منهم، كفاكم تجاهلاً للشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يدعو الى ابعاد الفاسدين عن الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.