الصدر يدعو الى ابعاد الفاسدين عن الحكم

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، إلى ابعاد الفاسدين عن الحكم، فيما وجه خطاباً إلى السياسيين الشيعة والسنة بالقول :"ابعدوا الفاسدين عن الحكم".

وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، :"يقول سید الاوصیاء علي ابن ابي طالب (ع): (اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك)".



وأضاف :"يا من تنتمون له (عليه السلام) كفاكم تمسكة بالسلطة ومغانمها.. وإياكم ظلم الرعية.. واحذروا انفسکم الامارة بالسوء والفساد فلقد طمستم والله معالم الدين والوطن وارخصتموهما بحفنة مال زائل وقد اثریتم انفسكم على حساب فقر العباد. فوالله سيصب علينا البلاء صبة فاسمعوا وعوا ولا تكن على قلوبكم اقفالها وعلى اسماعكم وقرة... فيا أيها السياسيون (شيعة) و (سنة) ابعدوا الفاسدين عن الحكم"، مبيناً أن "الاسلام براء منهم، كفاكم تجاهلاً للشعب".

