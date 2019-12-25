رغم خروجه.. جستن ميرام ينافس على اجمل هدف في موسم اتلانتا يونايتد

وفي 21 تشرين الثاني، اعلن نادي اتلانتا، عدم تجديد عقد ميرام وسبعة لاعبين اخرين.

ونشر الموقع الرسمي لنادي اتلانتا يونايتد رابط التصويت على اجمل هدف للنادي في الموسم المنصرم، حيث ينافس هدف جستن ميرام في مرمى مونتريال امباكت، هدف مارتينيز في مرمى فيلادلفيا يونيونز.



ولا يزال ميرام حتى الان من دون نادٍ، إذ تسعى عدة اندية الى التعاقد معه من بينها فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي يلعب في صفوفه نجم اسود الرافدين علي عدنان.