- 1/2
- 2/2
2019-12-25 | 18:20
1,263 مشاهدة
ينافس نجم المنتخب الوطني، ولاعب اتلانتا يونايتد السابق، جستن ميرام، على لقب اجمل هدف في موسم اتلانتا يونايتد الاميركي 2019/ 2020.
وفي 21 تشرين الثاني، اعلن نادي اتلانتا، عدم تجديد عقد ميرام وسبعة لاعبين اخرين.
ونشر الموقع الرسمي لنادي اتلانتا يونايتد رابط التصويت على اجمل هدف للنادي في الموسم المنصرم، حيث ينافس هدف جستن ميرام في مرمى مونتريال امباكت، هدف مارتينيز في مرمى فيلادلفيا يونيونز.
ولا يزال ميرام حتى الان من دون نادٍ، إذ تسعى عدة اندية الى التعاقد معه من بينها فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي يلعب في صفوفه نجم اسود الرافدين علي عدنان.
ونشر الموقع الرسمي لنادي اتلانتا يونايتد رابط التصويت على اجمل هدف للنادي في الموسم المنصرم، حيث ينافس هدف جستن ميرام في مرمى مونتريال امباكت، هدف مارتينيز في مرمى فيلادلفيا يونيونز.
ولا يزال ميرام حتى الان من دون نادٍ، إذ تسعى عدة اندية الى التعاقد معه من بينها فانكوفر وايتكابس الكندي، الذي يلعب في صفوفه نجم اسود الرافدين علي عدنان.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر رغم خروجه.. جستن ميرام ينافس على اجمل هدف في موسم اتلانتا يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.