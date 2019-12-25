ميمي على رادار رابع العالم

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2019-12-25 | 17:50
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يستحوذ مهاجم المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري، مهند علي، على اهتمام نادي الهلال السعودي، تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ميمي يعاني من قلة المشاركة مع فريق الدحيل، حيث لم يشارك سوى في 36 مباريات فقط بواقع 237 دقيقة، كما أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.
وذكرت تقارير صحفية سعودية، ان "نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع اللاعب مهند علي، لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة".
واوضح أن "نادي الهلال فتح قنوات الاتصال من اجل ضم ميمي لتعويض الخروج المحتمل للسوري عمر الخريبين، لا سيما وان الاخير اصبح خارج خطط المدرب رزافان لوشيسكو".
وذكرت تقارير صحفية سعودية، ان "نادي الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع اللاعب مهند علي، لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة".
واوضح أن "نادي الهلال فتح قنوات الاتصال من اجل ضم ميمي لتعويض الخروج المحتمل للسوري عمر الخريبين، لا سيما وان الاخير اصبح خارج خطط المدرب رزافان لوشيسكو".
تجدر الاشارة الى ان الهلال حصد المركز الرابع في كأس العالم للاندية 2019 وبطل دوري ابطال آسيا للعام الحالي.
المحرر: محمد خليل
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