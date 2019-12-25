حمدوك يتعهد أمام محتجين سودانيين بالقصاص للشهداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، اليوم الأربعاء، إن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا"، مؤكدا أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير.



وقال حمدوك أمام مئات إن "الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكنا لن تضيع دماؤهم هدرا، لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة".

وقريبا من القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، تظاهر مئات من الشبان والشابات وهم يحملون إعلام البلاد وصور الذين سقطوا أثناء الاحتجاجات وهم يهتفون: "الدم مقابل الدم ما نقبل الدية"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "القصاص للشهداء".

وقتل 177 شخصا على الأقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من 100 خلال فض اعتصام يونيو/حزيران في الخرطوم.

واحتفل السودانيون الأسبوع الماضي، بذكرى اندلاع الاحتجاجات، وطالبوا بمعاقبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين.