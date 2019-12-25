البحرين تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أدانت البحرين، الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعاً عسكرياً بإقليم سوم في بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ورجال الأمن.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

وأكدت البحرين تضامنها مع بوركينا فاسو، مجددة موقفها الراسخ الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وكان رئيس بوركينا فاسو روش كابوري أعلن الحداد الوطني لمدة 48 ساعة، تكريماً لأرواح ضحايا هجوم أربيندا الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل 42 شخصاً شمالي البلاد.

وقال كابوري، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن 35 مدنياً أغلبهم من النساء و7 جنود قتلوا، الثلاثاء، في الهجوم الإرهابي في أربيندا شمالي البلاد".

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ونفذ الجيش البوركيني، الثلاثاء، عملية نوعية لتحييد عشرات العناصر الإرهابية في أربيندا (ضاحية في ولاية سوم) شمالي البلاد، بعد شن عناصر إرهابية هجوماً على كتيبة عسكرية.

وقال الجيش البوركيني، في بيان، إن عدداً كبيراً من الإرهابيين هاجموا الكتيبة العسكرية والمدنيين من أربيندا.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن إطلاق نار كثيف استمر لعدة ساعات، ما أدى إلى تصفية 80 إرهابياً ومقتل 7 من عناصر الجيش و35 مدنياً معظمهم من النساء وعشرات المصابين.

وأضاف البيان أن "التصميم والجرأة لعناصر الكتيبة العسكرية البوركينية، المؤلفة من عناصر من القوات البرية وقوات الدرك، مكنا من تصفية 80 إرهابياً".

وتابع: "كما تم انتشال 100 دراجة نارية وأسلحة مائية وكميات كبيرة من الذخيرة".

ووفقاً للبيان، فإن عملية مطاردة للإرهابيين، التي أجريت بالتنسيق مع القوات الجوية، أسفرت عن مقتل 7 من عناصر الجيش البوركينابي، (4 جنود، و3 من رجال الدرك)، ونحو 20 مصاباً والعديد من المدنيين.