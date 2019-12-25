مصادر لـ"العين الإخبارية": لا تعديلات بالحكومة السودانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، النقاب عن أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لا يرغب في إجراء تعديل وزراي بالحكومة الانتقالية.



وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، الأربعاء: "هناك عدم رضاء من أداء بعض الوزراء، دون الكشف عن الأسماء أو الوزارات، لكن لا يوجد اتجاه لحدوث تغيير وزاري".

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء سيقوم بتقييم الوزارات وإنهاء السلبيات، والجميع يتطلع لتقديم خدمات تليق بالمواطن لإنجاح الفترة الانتقالية، مؤكدة أنه لا مكان لأى مقصر".





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ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدت حكومة حمدوك اليمين الدستورية كأول حكومة عقب سقوط نظام عمر البشير، بعدد 20 وزيراً.

وأعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهراً، ستخصص الأشهر الـ6 الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين "ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان".