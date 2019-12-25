ناشطون يشعلون تويتر بالدعاء تحت وسم #السلطان_قابوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

مسقط أبو ظبي - الخليج 365

تصدر هاشتاق #السلطان_قابوس ، سلطان سلطنة عمان، على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشر المغردون على "تويتر" صورا وأدعية بأن يديم الله عليه تمام الصحة والعافية.

وأشاد الناشطون بحكمته وإنجازاته ومحبة شعبة وشعوب الخليج له.

كما تداول مغردون صورا تظهر السلطان قابوس بن سعيد مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خلفية بن زايد آل نهيان، مؤكدين على قوة التلاحم بين الشعبين الشقيقين.

Advertisements

البداية كانت مع الناشطة هالة الخطيب حيث قالت "اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، وإنما نسألك اللطف فيه، اللهم خفف عنه ألمه فهو غالي علينا جميعا، القائد الملهم السلطان قابوس مؤسس سلطنة عمان الحديثة اتسمت السياسة الخارجية لبلاده بسياسة الحياد الإيجابي وإقامة علاقات صداقة مع العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير".

ويقول آخر "عندما ترى العماني وغير العماني يدعون ل السلطان قابوس ولعمان بالخير والاستقرار فهذا يثبت أنه حصد ثمرة حكمته وحبه لعمان وإخلاصه وحرصه على نشر السلام..نعاهدك بأننا (ماضون خلفك لا شقاق ولا فتن)".

الإماراتية تعازيل سعود تقول "السلطان قابوس كمواطنة اماراتيه أكن كل الحب والود لجلالة السلطان قابوس وندعو الله ان يمن عليه بموفور الصحة والعافيه وان يذهب البأس عنه، ربي ارحم ابونا الشيخ زايد ومد بعمر السلطان قابوس وارزقه الصحة والعافيه وافرح قلوب ابناء عمان والإمارات بشفاء جلالته".

من جانبه، قال محمد العنزي "نسأل الله العظيم أن يكتب له الشفاء وتهوين مايمر به من آلام وطهور ما أصابه من مُعاناة زعيم خليجي عاصر كافة ملوك ورؤساء وزعماء الدول العربية وقد ودعوا دنياهم ومنّ اللهُ عليه بطولة العمر وهذا فضلاً من الله عليه وعلى الشعب العماني الشقيق".

بدورها كتبت الناشطة ام عبدالعزيز "عندما تعجز كلماتنا عن وصف احساسنا يصبح صمتنا اصدق يا عافية الكون كونى له رفيقه يارب يارب ان ابي بين يديك فخفف عنه كل الم يشعر به".