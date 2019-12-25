مقاتلات التحالف تضرب تجمعات الحوثيين بصعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية أمس سلسلة غارات عنيفة على مواقع وثكنات ميليشيات الحوثي في جبهة كتاف بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، وأكد مصدر محلي أن الغارات أدت لمقتل وإصابة عدد من الميليشيات وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

وقتل وأصيب أكثر من 20 من عناصر ميليشيات الحوثي جراء قصف قوات الجيش الوطني لموقع تجمع الميليشيات في مديرية منبه بمحافظة صعدة معقل الحوثيين. وأكد مصدر عسكري أن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية موقع تجمع الانقلابيين في منطقة الرقو القريبة من سوق منبه الرئيس.

وحشدت ميليشيات الحوثي تعزيزات كبيرة وأطقما عسكرية وسيارات تقل مسلحين باتجاه منطقة الزقما بمديرية الحشا، ومواقع على تخوم جبهات الجب وبتار والمشاريح بالضالع، كما أعلنت حالة استنفار في منطقة شليل، شمال الفاخر، الواقع على المحور الغربي لمدينة قعطبة، شمال غرب الضالع، وقامت بحشد عناصرها من أبناء القبائل الموالية لهم في قرى «شليل- هجار- باب غلق- بيت الشرجي - بيت النهام... وغيرها».

من جهة أخرى، تواصل ميليشيات الحوثي لقاءاتها المشبوهة مع النظام الإيراني في إشارة للتدخلات الإيرانية في اليمن وتقويض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وعقد الناطق باسم ميليشيات الحوثي ورئيس فريقها المفاوض محمد عبدالسلام، وقيادي آخر مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف لقاء في العاصمة العمانية مسقط أمس الأول، بعد يومين من لقاء مشابه لممثلهم في طهران إبراهيم الديلمي مع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي.

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وتأتي اللقاءات الحوثية الإيرانية بعد تحرك الولايات المتحدة ضد طهران في اليمن منذ مطلع الشهر الحالي، حيث أعلنت عن مكافأة لمن يعطي معلومات عن قائد عسكري إيراني يقيم في العاصمة صنعاء، وأيضا مصادرة سفينة تحمل أسلحة إيرانية مهربة للحوثيين.

وخلال الأيام الماضية أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، ضمن قوائم الكيانات التي تنتهك الحريات الدينية، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية «إن ذلك القرار تم اتخاذه من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب».

وجاء تصنيف الخارجية الأمريكية للحوثيين ضمن كيانات ضمت «جبهة النصرة» و»القاعدة» و»الشباب» و»بوكوحرام» و»داعش» و»طالبان» ككيانات ذات مخاوف خاصة تهدد الحريات الدينية.

قيادي حوثي بمديرية العدين يقتل المواطن الشهاري بدم بارد، وطاقم حوثي يدهس مواطنا آخر بمحافظة إب. انهيار جديد للعملة اليمنية مقابل العملات الأخرى، والحوثي يواصل حملة نهب العملة الجديدة.

ميليشيات الحوثي تعتقل رئيس نقابة شبكات الانترنت.

مقتل طفل وإصابة آخر في انفجار لغم حوثي في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف.