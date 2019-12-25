مسام ينتزع 3736 لغما وعبوة ناسفة باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتلف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» 3736 لغما وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب بالساحل الغربي.

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وقال أسامة القصيبي، مدير عام مشروع «مسام»، إن عملية الإتلاف تضمنت 1822 لغما مضادا للدروع، و324 لغما فرديا، و1413 فيوزا وكبسولة، و172 قذيفة غير منفجرة، و32 عبوة ناسفة، ليصل إجمالي ما تم إتلافه من قبل فرق مسام في الساحل الغربي 66760، تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.

وتعد عملية الإتلاف التي نفذها الفريق 19 و24 و30 مسام في منطقة جبل الشيخ سعيد بمديرية باب المندب بالعملية الـ12 لفرق مسام في الساحل الغربي والـ58 للمشروع في اليمن.

وفي السياق نفسه تمكنت الفرق الهندسية للمشروع من إتلاف وتفجير 1800 لغم وعبوة ناسفة حوثية في مديرية كتاف بصعدة، بالإضافة إلى إتلاف وتفجير 1052 في اليتمة بالجوف، بالمقابل تمكنت فرق المشروع من نزع 7147 خلال 3 أسابيع من ديسمبر الحالي.