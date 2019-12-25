مجلس التعاون: قضية خاشقجي أكدت استقلال القضاء السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين في جريمة مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
ونقل بيان للمجلس أمس، عن الأمين العام عبداللطيف الزياني وصفه للأحكام بأنها «خطوة مهمة على طريق إحقاق الحق وتطبيق العدالة».
وأكد الزياني أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين برهنت على استقلال ونزاهة القضاء السعودي، وحرصه على تطبيق أحكام القانون بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الواجبة قانونا، وأثبتت التزام حكومة السعودية وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة البشعة محاكمة شفافة، تطبيقا للقانون وإرساء للعدالة.
واستنكر الزياني المحاولات المغرضة لتسييس الجريمة والتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية.
وأعلنت النيابة العامة السعودية قبل يومين صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص لإدانتهم بقتل خاشقجي، من بين 11 موقوفا تم التحقيق معهم، إلى جانب الحكم على 3 آخرين بأحكام بالسجن وصلت في مجملها إلى (24 عاما).
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