قوات الاحتلال تتوغل في غزة.. والمطر يجتاح مساكن اللاجئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توغلت قوت الاحتلال الإسرائيلي أمس في أراضي الفلسطينيين الزراعية شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.

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وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن آليات عسكرية إسرائيلية عدة انطلقت من مواقع الاحتلال خلف الشريط الحدودي شمال بيت حانون صوب أراضي الفلسطينيين الزراعية، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع.

وواصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين العزل على مدار الأيام الماضية، حيث اعتقلت طاقم مكتب تلفزيون فلسطين بمدينة القدس المحتلة، وذلك خلال بث برنامج «صباح الخير يا قدس».

وعلى صعيد مختلف اجتاحت مياه الأمطار والسيول أمس مساكن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة. وتسربت المياه بشكل غزير إلى داخل مساكن وخيم اللاجئين في المخيم وأتلفت محتوياتها، مما أجبر النساء والأطفال على مغادرة منازلهم.