السيسي يرد بـ «حسم» .. هل من يحكم مصر يحكم الإقليم؟

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال مفاجئ من أحد الإعلاميين، حول أن من يحكم مصر، يحكم الإقليم كله وهو ما أبرزته روسيا اليوم على صفحاتها الإليكترونية.
حيث وجه رئيس تحرير جريدة "الأهرام" المصرية سؤالا للرئيس المصري قائلا: "هل من يحكم مصر يحكم الإقليم؟"، فرد الرئيس المصري: "من يحكم مصر يحكم مصر فقط لا يحكم الإقليم.. عيشوا الواقع".
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية في الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، وتفقد عددا من أقسام التربية والذبح.
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