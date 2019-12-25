إختطاف ضابطين من الجيش السوري

نقل مراسل روسيا اليوم عن مصدر عسكري أن مجهولين اختطفوا ضابطين من الجيش السوري في قرية اليادودة بريف درعا. وذكر المصدر أن مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى الصوامع في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي واختطفتهما، وأن مصيرهما لا يزال مجهولا حتى الآن.

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