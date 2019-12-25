اتصال هاتفي بين ظريف ورئيس وزراء الكويت لبحث التطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، في ​اتصال​ هاتفي مع رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، "العلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية والدولية". ويأتي هذا الاتصال بعد يومين من زيارة مفاجئة قام بها ظريف إلى ​سلطنة عمان​، حيث التقى نائب رئيس الوزراء لشؤون ​مجلس الوزراء​ العماني فهد بن محمود آل سعيد، ووزير الخارجية يوسف بن علوي".

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