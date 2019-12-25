توجه عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشا​، بالتعزية لأهالي ​ضحايا​ حادث السير المروع في عكار. وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اكد قاطيشا ان "تعازينا الحارة لأهلنا في بلدتي السنديانة و​وادي الحور​، بمصابهم الأليم الذي أصاب عكار كلها. رجاؤنا أن يكون هذا المصاب خاتمة مصائب عكار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا عزى أهالي السنديانة ووادي الحور بضحايا حادث السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.