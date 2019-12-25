اكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "رئيس ​الحكومة​ هو من بشكّل الحكومة لا وزير ولا نائب ولا رئيس كتلة، هكذا يقول ​الدستور​ و​اتفاق الطائف​". ورات جمالي ان "الدستور ليس لعبة والطائف ضمانة ​لبنان​".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: الدستور ليس لعبة والطائف ضمانة لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.