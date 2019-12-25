حسن مراد: أعياد مجيدة للجميع وخصوصاً أبطال جيشنا الوطني وعائلاتهم

تمنى ​​وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية​​ في ​​حكومة​​ تصريف الاعمال ​​حسن مراد​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أعياد مجيدة للجميع وخصوصاً أبطال ​الجيش الوطني​ وعائلاتهم".

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